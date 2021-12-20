Промпарки Азербайджана в 2016-2021 гг. привлекли инвестиции более чем на $6 млрд

БАКУ /Trend/ - Промышленные парки Азербайджана в период 2016-2021 годов привлекли инвестиции на сумму более шести миллиардов долларов. В них было создано порядка 9,5 тысячи рабочих мест.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вюсал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной отчету о мониторинге и оценке «Стратегических дорожных карт для национальной экономики и ключевых секторов экономики Азербайджанской Республики» на 2017-2021 годы.

«До 2018 года темпы роста ненефтяной отрасли Азербайджана составляли менее 10 процентов, сегодня этот показатель превышает 20 процентов. В 2016 году из госбюджета на поддержку сельского хозяйства и предпринимательства было выделено 586 миллионов манатов. Этот показатель на сегодняшний день вырос в несколько раз. Кроме того, в 2020 году начались выплаты субсидий предпринимателям, работающим в этой отрасли. Кроме того, были подготовлены программы по стимулированию указанного сектора. В сфере образования был принят ряд правовых актов, созданы различные фонды по поддержке и защите этого сектора, сформированы 24 специализированных центра», - сказал Гасымлы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)