БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышен порог критерия нуждаемости.

Как сообщает в пятницу Trend, 9 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2023 год".

На следующий год предел критерия нуждаемости, увеличившись на 23 процента по сравнению с 2022 годом, составит 246 манатов. Тем самым пределы прожиточного минимума и критерия нуждаемости на 2023 год уравниваются.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)