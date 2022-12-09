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В Азербайджане повышен порог критерия нуждаемости

Экономика Материалы 9 декабря 2022 11:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышен порог критерия нуждаемости

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышен порог критерия нуждаемости.

Как сообщает в пятницу Trend, 9 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2023 год".

На следующий год предел критерия нуждаемости, увеличившись на 23 процента по сравнению с 2022 годом, составит 246 манатов. Тем самым пределы прожиточного минимума и критерия нуждаемости на 2023 год уравниваются.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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