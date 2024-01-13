Развитие человеческого капитала - важный аспект устойчивого экономического развития Азербайджана - Нурия Новрузова

БАКУ /Trend/ - Одним из важных аспектов устойчивого экономического развития Азербайджана является расширение возможностей для развития человеческого капитала.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала председатель правления Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана Нурия Новрузова в ходе проходящего в Баку форума "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эры".

"В настоящее время человеческий капитал является основой современной экономики во всем мире, и в то же время быстрый технологический прогресс требует регулярного обновления знаний и навыков. При этом важно выдвигать квалифицированных специалистов, основанных на принципах постоянного совершенствования и эффективности в сфере управления, и для этого реализуются новые проекты в нашей стране", - отметил она.

Новрузова упомянула, что 2023 год стал успешным для ассоциации.

"В 2023 году расширилось и сотрудничество ассоциации с международными институтами. Ряд международных квалификаций для обучения персонала был представлен в сотрудничестве с IFAQ, EFA, ECHC, ICFM и другими признанными учреждениями", - подчеркнула она.

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