БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2023 году сумма закупок превысила 7,5 миллиарда манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"За отчетный период доля электронных покупок в общем объеме покупок составила 22,4 процента. По сравнению с 2022 годом объем электронных покупок в прошлом году увеличился на 32,9 процента", - отметил он.

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