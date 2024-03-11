БАКУ /Trend/ - Южная Корея заинтересована в увеличении импорта из Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам председатель Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Ким Бьонг Кван на мероприятии, посвященном визиту покупательской миссии из Южной Кореи Азербайджан.

"Я возглавляю делегацию KOIMA и очень надеюсь на расширение экспорта азербайджанской продукции в Корею. Я верю, что моя делегация сделает все возможное, чтобы стимулировать импорт продукции, сделанной в Азербайджане", - подчеркнул он.

Он отметил, что надеется, что с 4 по 6 июля многие азербайджанские экспортеры примут участие в Корейской выставке импорта.

"Это укрепит отношения корейских импортеров и азербайджанских экспортеров. Я надеюсь, что экономические и деловые связи между нашими странами будут расширяться", - добавил он.

Отметим, что в ходе мероприятия исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев заявил, что товарооборот между Азербайджаном и Южной Кореей в прошлом году составил примерно 430 миллионов долларов США.

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