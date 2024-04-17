Халг Банк объявил итоги I квартала 2024 года

По итогам первого квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы Халг Банка увеличились на 12.5% и превысили 3,0 млрд манатов, а кредитный портфель увеличился на 2,3 % и составил 1 853,7 млн манатов. Объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов составил 2 226,8 млн. манатов, что на 17,1%, или же 325,3 млн манатов выше показателей первого квартала 2023 года.

Банк завершил 1-й квартал 2024 года с чистой прибылью 16,5 млн. манат, что на 47%, или же 5,3 млн манатов выше показателей первого квартала 2023 года. На конец отчетного периода совокупный капитал Банка составил 461,4 млн манатов.

Таким образом, по основным показателям- объему активов, кредитного портфеля и депозитов без учета банков и других финансовых институтов Халг Банк сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.