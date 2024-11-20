Перу призывает к более амбициозным действиям в борьбе с климатическими изменениями

БАКУ /Trend/ - Страны должны более амбициозно бороться с климатическими изменениями.

Об этом заявилa вице-министр по стратегическому развитию природных ресурсов Перу Ракель Сото Торрес, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Изменение климата усиливается по всему миру, и Перу не остается в стороне от его разрушительных последствий. Страна, обладая хрупкими экосистемами, сталкивается с негативными явлениями, такими как засухи, лесные пожары в Амазонии и потеря ледникового покрова", - сказала она.

Она напомнила, что Перу разработало Национальный план адаптации, который интегрирован в национальную стратегию по изменению климата и в НДЦ (национально определенные вклады). Однако, несмотря на эти шаги, финансирование климатических программ остается недостаточным. Также необходимо срочно корректировать направления программы по смягчению последствий изменения климата, с целью повышения амбициозности и реализации обязательств.

"Перу активно работает над интеграцией адаптации и смягчения последствий изменения климата в свои национальные политики, однако, стране не хватает ресурсов для реализации этих усилий и покрытия убытков от климатических катастроф. Одним из ключевых шагов, предпринятых Перу, стала разработка Регламента Национального реестра мер по смягчению последствий изменения климата, который обеспечит прозрачность и эффективное функционирование рынка углеродных кредитов", - отметила она.

По ее словам, также важным достижением стало обновление Национальной стратегии по изменению климата, которая ориентирует страну на достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Для достижения целей Парижского соглашения необходимо тесное сотрудничество всех участников процесса.

"Все страны должны коллективно бороться с климатическими изменениями. Успешная реализация климатических действий зависит от продолжения многостороннего сотрудничества", - добавила она.