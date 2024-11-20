Промышленные страны неспособны выполнить свои обещания по борьбе с климатическим кризисом - представитель Панамы

БАКУ /Trend/ - Промышленные страны неспособны выполнить свои обещания по борьбе с климатическим кризисом.

Об этом заявил Специальный представитель по изменению климата Министерства окружающей среды Панамы Хуан Карлос Гомес, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

По его словам, несмотря на десятилетия пустых обещаний, выбросы углекислого газа только удвоились, а человечество движется к уничтожению половины всех живых существ на Земле.

"32 года назад мы взяли на себя обязательство решить этот кризис, но после десятилетий пустых обещаний выбросы удвоились, и мы находимся на пути к уничтожению половины всех живых существ на Земле", - сказал Хуан Гомес.

Он напомнил, что в 2010 году было обещано выделение 100 миллиардов долларов ежегодно для поддержки развивающихся стран, но вместо этого они столкнулись с огромными долгами и продолжением эксплуатации нефти. В свою очередь, Панама, несмотря на свои усилия в борьбе с изменением климата и сохранении природы, также ощущает разрушительные последствия климатического кризиса.

"Панама защищает 35 процентов своей земли и более 55 процентов своих океанов, а также активно использует возобновляемые источники энергии, получая 70-90 процентов своей электроэнергии из возобновляемых источников. Несмотря на эти усилия, страна сталкивается с огромными экономическими потерями из-за климатических явлений, таких как засуха в Панамском канале и наводнения, которые в этом году привели к убыткам в размере более 1,3 миллиарда долларов США", - добавил он.