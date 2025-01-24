БАКУ /Trend/ - Компания bp планирует строительство новой платформы на месторождении Шахдениз.

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сообщила глава департамента по коммуникациям bp Azerbaijan-Georgia-Turkey Тамам Баятлы.

По ее словам, новая платформа будет функционировать в полностью автономном режиме.

"Будет создана абсолютно новая компрессорная платформа, предназначенная для сбора газа с низким давлением из отдельных пластов месторождения Шахдениз и его транспортировки на Сангачальский терминал. Газ с низким давлением, поступающий с платформ Alpha и Bravo, будет собираться на новой платформе, где после повышения давления направится на Сангачальский терминал.

Проект строительства новой платформы будет представлен общественности на следующей неделе, а общественные слушания по отчету об оценке воздействия строительства на окружающую среду пройдут в третью неделю февраля. Окончательное инвестиционное решение будет принято в этом году", - отметила она.