Госпогранслужба задержала иностранцев, пытавшихся эмигрировать в Европу через Азербайджан (ФОТО)

27 апреля 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвратили попытку трех иностранных граждан использовать территорию Азербайджана в качестве транзита для незаконного переезда в Европу посредством фальшивых паспортов, говорится в сообщении ГПС, распространенном в пятницу.

Во время регистрации на рейс Шарджа-Баку подозрение вызвала подлинность паспортов Сиддиги Салмы (1958 года рождения) и Сиддиги Мужээба Ур Рехмана (1987), выдававших себя за граждан Великобритании.

Во время регистрации рейса Баку-Франкфурт фальшивый паспорт предоставил Мухаммад Лугман Мухаммад Амен (1995), выдававший себя за гражданина Германии.

Паспорта указанных лиц были проверены в специальной лаборатории. Было установлено, что они подделаны.

Во время обыска задержанных лиц были обнаружены паспорта граждан Пакистана и Ирака. Было установлено, что все они пытались эмигрировать в Европу через Азербайджан.

В отношении задержанных иностранцев проводятся оперативно-следственные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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