В Баку арестован наркодилер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Сабаильского РУП и 8-го отделения полиции задержали ранее судимого жителя Баку Тельмана Мирзоева, занимавшегося незаконным оборотом и сбытом наркотических средств, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Во время осмотра находившегося при нем свертка были обнаружены и изъяты более 1 кг героина, 6,5 кг марихуаны и более 50 г опиума.

В ходе расследования было установлено, что задержанный приобрел наркотики у некоего гражданина Ирана. Задержанный сказал, что познакомился с ним несколько лет назад в исправительном учреждении.

Собранные по делу материалы были отправлены в следственный отдел Сабаильского РУП, где по соответствующей статье УК Азербайджана в отношении Мирзоева было возбуждено уголовное дело. Решением суда против него была избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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