Таможенный комитет о подозреваемом в заражении коронавирусом гражданине Грузии

БАКУ/Trend/ - Гражданин Грузии 25 февраля в 06:50 пересек Астаринский таможенно-пропускной пункт, был проверен портативными термометрами, а затем стационарным тепловизором, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение Государственного таможенного комитета (ГТК).

"Во время проверки у него была нормальная температура, в самочувствии не было подозрительных симптомов. Гражданин Грузии в тот же день в 17:09 выехал из Азербайджана через таможенно-пропускной пункт "Красный мост". В настоящее время установлены и взяты под наблюдение сотрудники, которые контактировали с ним".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)