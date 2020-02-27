Таможенный комитет о подозреваемом в заражении коронавирусом гражданине Грузии
БАКУ/Trend/ - Гражданин Грузии 25 февраля в 06:50 пересек Астаринский таможенно-пропускной пункт, был проверен портативными термометрами, а затем стационарным тепловизором, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение Государственного таможенного комитета (ГТК).
"Во время проверки у него была нормальная температура, в самочувствии не было подозрительных симптомов. Гражданин Грузии в тот же день в 17:09 выехал из Азербайджана через таможенно-пропускной пункт "Красный мост". В настоящее время установлены и взяты под наблюдение сотрудники, которые контактировали с ним".
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Будущее нашей экономики в значительной степени будет зависеть от предпринимательства, деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и продолжения реформ
Соглашение о Сотрудничестве между Инновационным Агентством, EKVITA, ООО “AGRIBIOEKOTEX”, ООО “TRENDTECH” и ООО “FRUCTUS” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев утвердил «Национальный план действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы»
Проект TANAP – TAP позволяет Азербайджану диверсифицировать рынки сбыта своего газа - российский эксперт
Raiffeisen Bank обеспечит надлежащую деятельность иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг Азербайджана
Баронесса Эмма Николсон вручила Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок от сборной Уэльса по футболу
Арзу Уршан: При поддержке Вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой решаются многие гуманитарные проблемы в Азербайджане (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО)
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение Диляры Бахмановой
Четыре аншлага EMINа, или Реакция зрителей Чикаго на "Синюю вечность" Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)