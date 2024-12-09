Сотрудники ANAMA попали в аварию в Физули

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агенства Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA) попали в аварию в Физули.

Как сообщает местный корреспондент Trend, инцидент произошел на территории поселка Горадиз.

Так, автомобиль марки BMW, за рулем которого находился житель районного поселка Гайыдыш-3 Гахраманов Самир Салман оглы, 1995 года рождения, потерял управление и вылетел на обочину дороги. В результате он и находившиеся с ним в салоне автомобиля двое жителей - житель поселка Гайыдыш-3 Бейлерзаде Рамиз Ильгар оглу, 2000 года рождения, и житель поселка Гайыдыш-2 Гасымов Мустафа Юсиф оглу, 1990 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Физулинскую центральную районную больницу. Пассажирам автомобиля была оказана медицинская помощь, их отправили в Гянджинскую городскую больницу. Проводятся также мероприятия для отправки водителя С. Гахраманова в Гянджинскую больницу.

Сообщается, что пострадавшие в аварии были сотрудниками ANAMA.

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