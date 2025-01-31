Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в Агджабеди

БАКУ /Trend/ - В связи со взрывом в Агджабеди возбуждено уголовное дело.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва в поселке Хиндарх Агджабединского района погибли 5 человек (3 из них - несовершеннолетние):

1. Гулиев Шамиг Афган оглу (1959),

2. Гулиев Бахруз Шамиг оглу (1983),

3. Мамедли Мухаммед Видади оглу (2015),

4. Мамедли Мурад Видади оглу (2018),

5. Гулиев Натиг Намиг оглу (2018).

2 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести:

1. Гулиева (Мамедова) Ульвия Шамиг гызы (1985);

2. Гулиева Айсун Намиг гызы (2015).

По данному факту в прокуратуре Агджабединского района возбуждено уголовное дело по статьям 124.2 (убийство двух и более лиц по неосторожности) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.

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