Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в Агджабеди

БАКУ /Trend/ - В связи со взрывом в Агджабеди возбуждено уголовное дело.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.
Как сообщалось ранее, в результате взрыва в поселке Хиндарх Агджабединского района погибли 5 человек (3 из них - несовершеннолетние):
1. Гулиев Шамиг Афган оглу (1959),
2. Гулиев Бахруз Шамиг оглу (1983),
3. Мамедли Мухаммед Видади оглу (2015),
4. Мамедли Мурад Видади оглу (2018),
5. Гулиев Натиг Намиг оглу (2018).
2 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести:
1. Гулиева (Мамедова) Ульвия Шамиг гызы (1985);
2. Гулиева Айсун Намиг гызы (2015).
По данному факту в прокуратуре Агджабединского района возбуждено уголовное дело по статьям 124.2 (убийство двух и более лиц по неосторожности) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.
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