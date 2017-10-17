Азербайджан не откажется от своей позиции по нагорно-карабахскому конфликту - депутат

17 октября 2017 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Если на встрече вновь не делалось различий между агрессором и тем, кто подвергся агрессии, ничего не было сказано о выводе находящихся на чужой земле войск, значит, у этой встречи конкретного результата нет, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Садыхов, комментируя встречу президентов Азербайджана и Армении, проведенную в Женеве 16 октября.

Садыхов считает, что страны-сопредседатели МГ ОБСЕ в очередной раз оценят эту встречу, используя привычные фразы, заявят о важности новых встреч, отметят, что этот вопрос еще раз будет обсуждаться на очередной встрече.

«Все это общие слова, которые мы слышали и ранее. Это элементы «деятельности» ОБСЕ. Если не предпринимаются шаги по выполнению четырех известных резолюций СБ ООН или нет заявлений о принятии в ближайшее время каких-либо мер, если стороны не берут на себя никаких обязательств и ОБСЕ не говорит, как будет контролировать выполнение этих обязательств, значит, встреча безрезультатна», - сказал депутат.

По его словам, президент Армении не пришел бы на встречу, не будь апрельских событий. "Значит, боится. Азербайджанская же сторона не откажется от своей принципиальной позиции», - сказал Садыхов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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