Лавров: Сформулированы конкретные параметры, которые необходимо согласовать для урегулирования карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Сформулированы конкретные параметры, которые необходимо согласовать для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

«Россия участвует в международных усилиях по созданию условий для урегулирования различных конфликтов, в том числе это касается нагорно-карабахского урегулирования, для рассмотрения которого была создана Минская группа ОБСЕ, в которой сейчас сопредседателями являются соответственно Россия, США и Франция. Туда входят еще несколько стран, в том числе Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Но по решению этой группы, сопредседатели - Россия, США и Франция наделены полномочиями повседневной работы для того, чтобы создавать необходимую атмосферу, в которой стороны сами смогут найти общеприемлемые договоренности. Мы не занимаемся написанием сценариев решения проблемы, мы создаем условия для того, чтобы они сами между собой могли договориться. И за последние 18 лет первые такие документы вырабатывались между сторонами. Сделано немало. Там сформулированы принципы, которые отражают и принципы Устава ООН, и принципы Хельсинкского заключительного акта. И там сформулированы те конкретные параметры, которые необходимо согласовать для того, чтобы это урегулирование состоялось», - сказал он.

Лавров отметил, что за последнее время произошло несколько инцидентов, которые, конечно же, очень серьезно повысили напряженность, и не способствовали позитивной роли для того, чтобы усилия сопредседателей были успешными в том, что касается формирования правильной атмосферы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)