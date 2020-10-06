В Ереване готовится государственный переворот

БАКУ/Trend/ - Поражение, которое понесли ВС Армении на оккупированных территориях Карабаха, а также последние военные удары, нанесенные Баку начиная с 27 сентября, поставили режим Никола Пашиняна на грань полного краха. Несмотря на сокрытие правды об огромных человеческих жертвах и территориальных потерях, информация о крахе идеи «карабахского миацума» стала достоянием населения и вызвала всеобщее уныние.

Вчера в Facebook премьер-министр Пашинян призвал не подлежащих призыву лиц, записаться добровольцами в армию. Он сказал, что "на некоторых участках в зоне карабахского конфликта сложилась тяжелая ситуация". Фитилем, который может поджечь огонь массового недовольства правительством, является поток карабахских армян, покидающих оккупированные территории Азербайджана в направлении Еревана, тем самым усиливая напряженность в городе и создавая взрывоопасную ситуацию. На этом фоне возрастает критика в адрес премьер-министра Пашиняна, который является виновником карабахского поражения.

В этом Пашиняна открыто обвиняет его главный оппонент, лидер «карабахского клана» - бывший президент Армении Роберт Кочарян. Последний, сразу же после начала контртеррористической операции ВС Азербайджана 27 сентября, вместе с «бывшими» министром обороны Армении Сейраном Оганяном, начальником Генштаба ВС Юрием Хачатуровым прибыли в Ханкенди, где, якобы, делились опытом. В реальности Кочарян провел в Ханкенди несколько совещаний со своими сторонниками, в частности бывшими лидерами сепаратистов Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. Эти лица имеют также личную заинтересованность в смене пашиняновского режима. Так, с приходом Пашиняна к власти, было возбуждено уголовное дело, в рамках которого Кочарян, Хачатуров, Оганян и другие члены «карабахского клана» обвинялись в преступлениях 1 марта 2008 года, когда после избрания президентом республики Сержа Саргсяна в Ереване было убито 10 протестующих.

Известно, что в освобождении из ереванской тюрьмы под залог Кочаряна большую роль сыграл российский фактор. В этой связи, информация, что Кочарян сегодня возвращается из Карабаха в Ереван для встречи с послом России, дает основание полагать, что борьба за власть в этой стране переходит в критическую фазу. Дипломатические источники сообщают, что большая делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным прибудет с визитом в Армению. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что целью визита представителей российского правительства в Армению является подготовка к заседанию Евразийского экономического совета, которое состоится 9 октября в Армении. Однако, есть основания полагать, что отъезд Кочаряна из Карабаха в Армению в критический момент военных действий на оккупированных территориях, а также визит российской делегации связан с предстоящими внутриполитическими изменениями в Ереване, в частности с предстоящей отставкой премьер-министра Пашиняна.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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