Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной Победе Азербайджана - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной победе, которой добился Азербайджан.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, создание мощной армии, которая завоевала победу – это тоже исключительная, личная заслуга Президента Ильхама Алиева.

"Как государственный лидер, как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев сделал все для того, чтобы страна была готова к войне, если эта война будет навязана", - сказал Коротченко.

Говоря о подписании трехстороннего соглашения, эксперт отметил, что его можно назвать актом безоговорочной капитуляции Армении.

«После подписания трехстороннего соглашения политическим путем удалось восстановить территориальную целостность Азербайджана. И это триумф политики, триумф руководителя государства, триумф Верховного главнокомандующего», - сказал он.

Коротченко добавил, что Президент Ильхам Алиев вошел в историю Азербайджана и в мировую историю как глава государства, сумевший восстановить территориальную целостность своей страны после 30-летней оккупации Арменией двадцати процентов территории Азербайджана.

По его словам, освобождение оккупированных территорий будет способствовать дальнейшему развитию туристического, агропромышленного сектора, и приведет к новым достижениям Азербайджана в развитии экономики.

Эксперт также отметил, что на освобожденных территориях имеются значительные запасы полезных ископаемых, в том числе золотые рудники, что поспособствует мощному приросту и золотовалютных резервов Азербайджана, позволит развивать горнорудную промышленность страны. Все это пойдет в копилку азербайджанского национального богатства, заключил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)