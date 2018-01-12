Продлен мандат спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Продлен мандат специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Гюнтера Бахлера, сообщили Trend в пятницу в представительстве Италии в ОБСЕ.

Как сообщили в представительстве, также продлены полномочия личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Согласно мандату, он будет представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту.

С 1 января председательство в ОБСЕ перешло от Австрии к Италии.

(Автор: Нигяр Гулиева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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