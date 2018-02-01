Глава ЦИК Азербайджана рассказал о подготовке к президентским выборам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия уже начала подготовку к президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся в этом году.

Об этом в четверг на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Мексики в Азербайджане Хуаном Родриго Лабардини сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, говорится в четверг в сообщении отдела по связям с медиа и общественностью секретариата ЦИК.

На встрече Панахов рассказал о тесном сотрудничестве организации с влиятельными международными и зарубежными организациями, а также с дипломатическими представительствами зарубежных стран. Глава ЦИК сказал, что изучение международного опыта имеет важное значение в совершенствовании избирательной практики и достижении нынешнего уровня развития.

Лабардини предоставил подробную информацию об избирательном процессе в Мексике и поинтересовался выборами, проводимыми в Азербайджане. Отвечая на вопросы мексиканского дипломата, Панахов подробно рассказал об избирательной системе Азербайджана. Председатель ЦИК также сообщил, что комиссия уже начала подготовку к президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся в этом году. На начальном этапе идет процесс уточнения списков избирателей и проводятся работы над рядом масштабных проектов, направленных на более эффективное обеспечение избирательных прав граждан.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между двумя структурами и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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