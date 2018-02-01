Глава ЦИК Азербайджана рассказал о подготовке к президентским выборам (ФОТО)

1 февраля 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия уже начала подготовку к президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся в этом году.

Об этом в четверг на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Мексики в Азербайджане Хуаном Родриго Лабардини сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, говорится в четверг в сообщении отдела по связям с медиа и общественностью секретариата ЦИК.

На встрече Панахов рассказал о тесном сотрудничестве организации с влиятельными международными и зарубежными организациями, а также с дипломатическими представительствами зарубежных стран. Глава ЦИК сказал, что изучение международного опыта имеет важное значение в совершенствовании избирательной практики и достижении нынешнего уровня развития.

Лабардини предоставил подробную информацию об избирательном процессе в Мексике и поинтересовался выборами, проводимыми в Азербайджане. Отвечая на вопросы мексиканского дипломата, Панахов подробно рассказал об избирательной системе Азербайджана. Председатель ЦИК также сообщил, что комиссия уже начала подготовку к президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся в этом году. На начальном этапе идет процесс уточнения списков избирателей и проводятся работы над рядом масштабных проектов, направленных на более эффективное обеспечение избирательных прав граждан.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между двумя структурами и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане началась подготовка к президентским выборам - глава ЦИК
Политика 20 января 10:44
Азербайджанские выпускники ВГИКа примут участие во Всемирном фестивале в Сочи (ФОТО)
Культура 11 октября 2017 15:09
Самому пожилому избирателю в Азербайджане 123 года
Общество 26 мая 2017 19:31
ЦИК Азербайджана обнародовал число избирателей в стране
Политика 7 апреля 2017 22:45
ЦИК Азербайджана обратилась к политическим партиям
Политика 6 марта 2017 17:04
ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в США
Политика 8 ноября 2016 12:16
БДИПЧ намерено продолжать сотрудничество с ЦИК Азербайджана
Политика 12 октября 2016 19:04
Референдум в Азербайджане был организован на должном уровне - председатель ЦИК
Политика 11 октября 2016 16:47
За ходом референдума в Азербайджане наблюдают 117 наблюдателей из 18 международных организаций - ЦИК
Политика 26 сентября 2016 15:28
В ЦИК Азербайджана не поступало обращений о нарушениях закона в ходе референдума - председатель
Общество 26 сентября 2016 15:26
В Азербайджане созданы все условия для голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию - ЦИК
Политика 26 сентября 2016 08:11
Для проведения референдума в Азербайджане все готово - ЦИК
Политика 25 сентября 2016 14:01
Председатель ЦИК Азербайджана встретился с делегацией парламента Австралии
Политика 23 сентября 2016 20:17
ЦИК Азербайджана: На референдуме аккредитованы 117 международных наблюдателей
Политика 22 сентября 2016 13:42
В Азербайджане имеется необходимая демократическая среда для организации референдума на высоком уровне - глава ЦИК
Политика 21 сентября 2016 15:16
ЦИК Азербайджана: Для наблюдения на референдуме регистрацию прошли 846 наблюдателей
Политика 7 сентября 2016 17:13
Для наблюдения за референдумом в Азербайджане зарегистрировано свыше 7500 наблюдателей
Политика 31 августа 2016 17:56
Наблюдатели ПАСЕ высоко оценили повторные парламентские выборы по 90-му Агдашскому округу - глава ЦИК
Политика 2 июля 2016 14:07