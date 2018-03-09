Субъективные суждения не повлияют на результат выборов и ход развития Азербайджана - Фикрет Садыхов

БАКУ /Trend/ – Азербайджан признателен миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за то, что они приезжают и выполняют наблюдательские функции, но главными для Азербайджана являются Избирательный кодекс страны и слово самого избирателя, результат выборов.

Об этом в пятницу сказал Trend политолог Фикрет Садыхов.

По его словам, от миссии наблюдателей на президентских выборах следует ожидать только объективного и справедливого подхода.

«Они присутствовали и на прошлых президентских выборах. Тогда были озвучены и достаточно здравые суждения, объективные оценки, но были и несколько субъективные взгляды», – сказал Садыхов.

Он отметил, что и сейчас наверняка найдутся те, кто будет заниматься рассматриванием каких-то мелких, не имеющих принципиального значения фактов, но не это, а выбор, который сделают избиратели, является главным для Азербайджана.

«Поэтому они могут делать любые выводы, ведь это их право, функции и задачи. Их суждения и выводы, конечно же, важны для общественности, в том числе для зарубежной. Однако для Азербайджана в первую очередь важны итоги голосования избирателей», – добавил Садыхов.

По его словам, если наблюдатели будут объективны, то должны честно, справедливо, исходя из сложившейся политической практики, из того, за кого голосует азербайджанский избиратель, сделать для себя конкретные практические выводы.

Комментируя нынешнюю деятельность миссии, политолог с сожалением отметил, что ряд наблюдателей приезжает в страну, руководствуясь не стремлением объективно оценить результаты выборов и сообщить об этом широкой общественности в своих докладах и заявлениях, а с некоей предвзятостью, субъективизмом.

Это, по его словам, вызвано тем, что имеются зарубежные силы, которые заинтересованы в подобном субъективном подходе к результатам выборов, которые критически относятся к политическим реалиям Азербайджана и вынашивают определённые сценарии, связанные с дестабилизацией в стране.

«Понятно, что существуют политические силы, которые стоят за этими наблюдателями. Азербайджану это хорошо известно. Это те силы, которые не заинтересованы в стабильной ситуации в стране и пытаются её нарушить. Они хотели бы видеть иной путь развития Азербайджана, его подчинённость интересам какой-то одной ведущей страны, державы, или каким-то политическим силам, которые бы диктовали условия и навязывали свои параметры развития», – отметил Садыхов.

В этом аспекте, как считает политолог, не исключены различные субъективные суждения и в этот раз, и этот фактор исключать нельзя.

«Но не они являются главным элементом избирательной кампании в Азербайджане, а избиратель, который делает выбор. И подобные суждения вряд ли смогут повлиять на результат выборов и всей выборной кампании и тем более на ход развития страны», – добавил Садыхов.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоятся президентские выборы.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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