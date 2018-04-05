Зариф: Экономическое сотрудничество в регионе поспособствует его стабильности (Эксклюзив)

5 апреля 2018 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Расширение экономического сотрудничества в регионе будет способствовать стабильности в нем, сказал в четверг Trend министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф в кулуарах промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития", проходящей в Баку.

"Мы считаем, что экономическое сотрудничество между странами региона будет в интересах всех. Это важно в интересах мира и развития в регионе, и Иран привержен продолжению этого сотрудничества", - сказал Зариф.

Он также выразил удовлетворение сотрудничеством между Ираном и Азербайджаном, добавив, что на сегодняшний день отношения между двумя странами являются лучшими за последние 26 лет. Комментируя недавний визит президента Ирана Хасана Рухани в Баку, Зариф назвал этот визит "весьма успешным".

Глава МИД Ирана также затронул совместные экономические проекты между двумя странами, назвав двусторонние соглашения Тегерана и Баку о совместной разработке месторождений в Каспийском море, а также по транспортному коридору Север-Юг в качестве наиболее важных из существующих сделок между двумя соседними странами.

Напомним, что президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Азербайджан 28 марта с двухдневным официальным визитом. В рамках визита был подписан ряд документов о сотрудничестве, в частности "Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством нефти Исламской Республики Иран о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море" и "Соглашение между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Исламской Республики Иран". Президент Ирана также принял участие в открытии автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне.

Отметим, что по итогам 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 257 миллионов долларов, что на 16 процентов больше показателя 2016 года. По итогам января-февраля 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил около 43 миллионов долларов.

(Авторы: Фархад Данешвар, Анвар Мамедов)

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