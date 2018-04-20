Азербайджан как стабильная страна и впредь будет рассматриваться в качестве надежного партнера - Роб Собхани

20 апреля 2018 08:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как стабильная страна и впредь будет рассматриваться в качестве надежного партнера, сказал Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.

«Азербайджан ждет яркое будущее. Переизбрание Президента Ильхама Алиева обеспечит политическую и экономическую стабильность, что в свою очередь означает, что страна продолжит оставаться привлекательной для прямых иностранных инвестиций. Кроме того, Азербайджан, будучи стабильной страной, продолжит рассматриваться как надежный партнер», - сказал он.

Собхани выразил уверенность в том, что правительство продолжит работу по развитию ненефтяных сфер экономики Азербайджана, таких как сельское хозяйство, туризм и малый бизнес.

«По мере роста экономики уровень безработицы в Азербайджане еще больше упадет, уровень бедности снизится», - сказал он.

Что касается роли Азербайджана в мировой экономике, Собхани сказал, что потребители энергоресурсов могут полагаться на страну как на стабильного, надежного партнера по энергетической безопасности.

Представление на международной арене позиции страны по решению глобальных вопросов является очень важным, и Азербайджану вновь предоставленатакая возможность, сказал Собхани.

(Автор: Ляман Зейналова)

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