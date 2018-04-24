Ягланд: Культурные и спортивные мероприятия создают возможность сблизить страны и народы

БАКУ /Trend/ - Культурные и спортивные мероприятия создают возможность сблизить страны и народы.

Об этом сказал во вторник генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, отвечая на вопрос председателя комитета парламента Азербайджана по культуре Рафаэля Гусейнова в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Задавая вопрос Ягланду, Рафаэль Гусейнов отметил, что ценности, такие как спорт, культура, наука, позволяют народам быть ближе.

«Иногда, к сожалению, подобные ценности используются как политический инструмент в конфликтах. Например, готовящийся в скором времени кубок мира по футболу всегда был для всех очень важным событием, но на данный момент это подрывается политически мотивированным отказом некоторых государств участвовать в нём. Хотелось бы узнать, какова позиция генерального секретаря в данном случае и какие меры может принять Совет Европы для того, чтобы предотвратить подобные явления», - отметил он.

«Не могу сказать ничего конкретного по вашему вопросу. Но я лично, конечно, уверен, что международные культурные и спортивные мероприятия действительно являются возможностью сблизить страны и народы», - сказал Ягланд.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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