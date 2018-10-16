Самым большим достижением Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева являются стабильность и безопасность - депутат

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), политолог Эльман Насиров.

По его словам, главный фактор, который стоит в основе достигнутых Азербайджаном за 15 лет успехов, связан с тем, что Президент осуществляет политику, вытекающую из интересов народа. «И поэтому народ всегда поддерживает своего Президента. Считаю, что за эти 15 лет самым большим достижением Азербайджана являются стабильность и безопасность, потому что там, где нет стабильности и безопасности, нет ничего. Гарантом этой стабильности является единство Президента Азербайджана с народом. Одной из основных целей Президента является развитие ненефтяного сектора экономики, и в этой сфере зафиксирован рост в 2,8 раза. Промышленное производство выросло в 2,6 раза. Одной из основных приоритетных сфер является развитие сельскохозяйственной сферы, которая за 15 лет выросла в 1,7 раза», - отметил Насиров.

Депутат сказал, что среди приоритетных целей главы государства также развитие экономики экспортной направленности, благодаря чему за последние 15 лет ненефтяной экспорт вырос в 4,1 раза.

По его словам, за эти годы в экономику Азербайджана инвестировано более 250 миллиардов долларов, половину которых составляют иностранные инвестиции.

Насиров отметил, что международные позиции Азербайджана достаточно прочные, страна обрела репутацию надежного партнера, связи со всеми международными организациями динамично развиваются.

«Президент проводит очень интенсивный и гибкий внешнеполитический курс. В целом главным фактором, который стоит в основе достижений главы государства за 15 лет, является его приверженность курсу внутренней и внешней политики, определенному великим лидером Гейдаром Алиевым, продолжение данного курса», - сказал Насиров.

Он отметил, что благодаря усилиям Президента Азербайджана большинство международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, НАТО, Совет Европы, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества и другие организации, принимают в качестве основного принципа в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта принцип территориальной целостности.

«Все это еще раз свидетельствует о том, что проводимая Президентом политика высоко оценивается и поддерживается как внутри страны, так и за ее пределами», - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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