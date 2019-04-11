Инцидент в связи со смертью школьницы с самого начала находился в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - госкомитет (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный со смертью ученицы полной средней школы №162 г. Баку, с самого начала находился в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, особые поручения для серьезного расследования этого вопроса были даны сразу же после инцидента.

Гусейнова отметила, что должны быть внимательными не только руководство школы, но и родители. «Как получается, что отучившаяся до восьмого класса девочка не получала никакой поддержки от своей семьи, никто ее не понял, не выслушал. Мне не хотелось бы сейчас кого-то обвинять, все станет известно после того, как завершится следствие», - сказала она.

Отметим, что прокуратура г. Баку и городское Управления образования шестого апреля распространили совместную информацию в связи со смертью ученицы полной средней школы №162.

В сообщении говорилось, что 4 апреля ученица восьмого класса полной средней школы № 162 им. Э. Алиева Сабаильского района Баку выпала из окна третьего этажа школы, получив телесные повреждения различной степени. Она была госпитализирована в первую городскую Клиническую больницу. Несмотря на проводимые меры лечения, шестого апреля девочка скончалась в больнице.

По факту в прокуратуре г. Баку было возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, осуществляются другие необходимые следственные меры.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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