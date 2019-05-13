В американском Орвайне 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана

13 мая 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В американском городе Орвайн в штате Калифорния 28 мая объявлен Национальным Днем Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Соответствующую декларацию об этом подписала мэр города Кристина Ши (Christina Shea).

В декларации, направленной в генконсульство Азербайджана, подчеркивается, что азербайджанцы и американцы продолжают вносить неоценимый вклад в социальную и экономическую жизнь города.

Отмечается, что прочные азербайджано-американские семейные узы, общественная поддержка и богатое культурное наследие укрепляют и содействуют развитию США.

В заключение в документе говорится, что Городской совет Орвайна объявляет 28 мая Национальным Днем Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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