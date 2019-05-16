Али Ахмедов: Радикальную оппозицию должен перевоспитать народ

16 мая 2019 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Народ должен перевоспитать радикальную оппозицию, потому что они ждут голосов именно от народа.

Об этом сказал журналистам вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

По словам Ахмедова, народ знает лучше всех за кого ему нужно голосовать.

"Я бы хотел, чтобы радикальная оппозиция избавилась от этого ярлыка "радикальности".
В любой точке мира радикализм вредит обществу, народу и государству. Я бы не хотел, чтобы какая-либо часть азербайджанской оппозиции была радикальной. Но, с чувством сожаления, должен отметить, что некоторые оппозиционные круги допускают именно такую ошибку", - сказал вице-премьер.

По словам вице-премьера радикализм - огромный недостаток: "Устранение этого недостатка - задача, стоящая перед народом и гражданами Азербайджана".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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