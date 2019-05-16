Президент Ильхам Алиев выделил средства на восстановление мостов в Гяндже

16 мая 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по восстановлению мостов через реку Гянджачай на территории города Гянджа.

Согласно распоряжению, с целью восстановления пяти мостов, расположенных на пересечении реки Гянджачай с проспектами Шах Исмаила Хатаи и Низами Гянджеви, улицами Мусеиба Багирова, Мирзы Аббаса Аббасзаде и Аловсата Мамедова, находящихся в аварийном состоянии, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 6,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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