Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Кюрдамире

20 мая 2019 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Кюрдамирском районе.

Согласно распоряжению, для завершения проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Кюрдамирском районе из суммы, указанной в подпункте 1,25.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям будет выделено 20,145 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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