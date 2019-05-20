В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

БАКУ /Trend/ - Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра, министра обороны Mухаммед бин Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Правительству и народу братской Азербайджанской Республики еще большего развития и благополучия», - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Ирака Адиль Абд Аль-Махди направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«От имени правительства и народа Республики Ирак и лично от себя поздравляю Вас по случаю национального праздника дружественного Азербайджана – Дня Республики. Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю уверенность в углублении дружественных связей и сотрудничества между нашими странами, желаю Вам постоянного успеха и удачи в делах», - говорится в поздравительном письме.

Генерал-губернатор Австралийского Союза Питер Косгроув поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Лично от себя и от имени Правительства и народа Австралии передаю Вам, Правительству и народу Азербайджана свои наилучшие пожелания по случаю Дня Республики.

Рад, что в этом году связи между нашими народами расширились и еще больше увеличился обмен информацией о торговых возможностях наших стран. Совершенные двусторонние связи между парламентами являются проявлением наших совместных обязательств, связанных с демократией. Австралия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Уверен, что дружественные отношения между нашими странами и в предстоящие годы будут успешно развиваться», - говорится в поздравлении.

Президент Индии Рам Натх Ковинд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«От имени Правительства и народа Индии и от себя лично передаю Вам, государству и народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю Дня Республики.

Рад подчеркнуть, что исторические связи и дружественные отношения между Индией и Азербайджаном, основанные на сотрудничестве в различных сферах, постоянно развиваются. Уверен, что наши двусторонние связи и в предстоящие годы будут укрепляться и будут направлены на различные области.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – прогресса и процветания», - говорится в поздравительном письме.

Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Для меня большая честь от имени народа Афганистана передать Вам и в Вашем лице братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня Республики.

Я был рад возможности встретиться с Вами в мае в рамках Глобального Бакинского форума, провести обсуждения по различным сферам отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Афганистан. Я также очень рад видеть сегодня еще большее развитие наших связей.

Выражая свое желание расширять дружественные связи и сотрудничество между нашими странами, верю, что Азербайджанская Республика добьется еще большего развития под Вашим мудрым руководством.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, успехов, а дружественному народу Азербайджана – счастья и прогресса», - говорится в поздравительном письме.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мне доставляет огромное удовольствие сердечно поздравить и выразить Вам и братскому народу Вашей страны свои наилучшие и искренние пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Мы с удовольствием наблюдаем за осуществляемыми под Вашим мудрым руководством коренными реформами в социально-политической жизни Азербайджана, весомыми успехами, достигаемыми в деле наращивания экономического потенциала и авторитета страны.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям стратегическое партнерство между Узбекистаном и Азербайджаном, традиционно дружеские и основанные на взаимоуважении связи сотрудничества будут и впредь развиваться во благо наших народов.

Пользуясь случаем, уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья, а также больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, процветания и устойчивого развития», - говорится в поздравительном письме Президента Узбекистана.

Король Швеции Карл Густав XVI направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана – процветания»,- говорится в поздравлении.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня Республики.

Сотрудничая в различных сферах на протяжении долгих лет, наши страны постоянно развивают дружественные отношения. Надеюсь, что взаимовыгодные и нацеленные на будущее отношения тесного сотрудничества между нашими странами еще больше углубятся и усилятся. Уверен, что этот процесс внесет большой вклад в дальнейшее углубление дружбы между нашими народами.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, а Азербайджанской Республике – устойчивого развития», - говорится в поздравительном письме.

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