Вице-спикер: Али Керимли сегодня предаёт государство, как в свое время предал Эльчибея

22 октября 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Если просмотреть хронику предательств с 90-х годов до сегодняшнего дня личностей, называющихся радикальной оппозицией, то человек испытывает ужас. За все эти годы они ни на йоту не продвинулись в своем развитии. У них нет ни чувства государственности, ни эрудиции, ни мировоззрения. Чем же вы занимались эти годы?

Как передает во вторник Trend, об этом сказал Первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров в ходе выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане учреждаются новые медали
Политика 14:44
В Азербайджане утвержден документ по защите детей
Политика 14:29
Бахар Мурадова: Солидарность граждан Азербайджана проявилась на акции перед Центром Гейдара Алиева 20 октября
Политика 13:46
В Азербайджане определено наказание за несдачу документов в Государственный нотариальный архив
Политика 8 октября 14:34
В Азербайджане приняты изменения в законе "О государственном флаге"
Общество 8 октября 13:59
Депутат: Утверждение Али Асадова на посту премьер-министра — своевременное решение
Политика 8 октября 13:21
Лента новостей
В Пекине состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Китая (ФОТО)
Политика 14:47
Bank Respublika и Uber начали сотрудничество
Финансы 14:46
Радикальная оппозиция потерпела фиаско в Баку - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 14:45
В Азербайджане учреждаются новые медали
Политика 14:44
В сентябре 2019 года объемы перевалки грузов из Ирана через порты Турции превысили 2,5 млн тонн
Турция 14:41
Мощности казахстанских портов увеличены до почти 30 млн тонн в год
Бизнес 14:38
Путин обсудит с Эрдоганом планы по урегулированию в Сирии
Россия 14:36
Сиявуш Новрузов: Гейдар Алиев своим возвращением доказал, что никакие опасности и угрозы не заставят его свернуть с пути
Политика 14:34
В Азербайджане утвержден документ по защите детей
Политика 14:29