Вице-спикер: Али Керимли сегодня предаёт государство, как в свое время предал Эльчибея

БАКУ/Trend/ - Если просмотреть хронику предательств с 90-х годов до сегодняшнего дня личностей, называющихся радикальной оппозицией, то человек испытывает ужас. За все эти годы они ни на йоту не продвинулись в своем развитии. У них нет ни чувства государственности, ни эрудиции, ни мировоззрения. Чем же вы занимались эти годы?

Как передает во вторник Trend, об этом сказал Первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров в ходе выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

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