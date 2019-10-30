Али Гасанов: Курс реформ - воля государства и все кто выступает против этой воли, будут наказаны (версия 4)

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БАКУ/Trend/ - Курс реформ, направленный на транспарентность, выведение из тени общества, экономики, политики, социальной жизни Азербайджана во всех сферам - воля государства и все, кто выступает против этой воли, будут наказаны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, во время выступления на презентации нового бренда Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана - "SƏLİS", "Система быстрой координации и управления проектами".

Он сообщил, что создание и функционирование "SƏLİS" в будущем, облегчит и сделает прозрачней работу доноров (грантодателей), бенефициаров, а также иных лиц, занятых в этой области.

"Азербайджанское государство уже 27 лет является независимым, и мы, начиная с 1993 года, во главе с общенациональным лидером, являемся участниками процесса государственного строительства Азербайджана. В 1995 году, при поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева, была принята Конституция, проведены выборы в парламент на основе многопартийной системы, были определены фундаментальные принципы будущего развития азербайджанского государства. Основная стратегия этих фундаментальных принципов в плане политики заключается в том, что Азербайджан выбрал курс демократического развития, построения плюралистического общество, борьбы за власть на основе многопартийной системы, рыночной экономики, тем самым заложив основы формирования гражданского общества", - сказал Али Гасанов.

По его словам, первое десятилетие – 1993-2003 годы, стали периодом государственного строительства независимого Азербайджана.

"Перед государством стояли важные и неотложные задачи. Сюда входят обеспечение безопасности государства, осуществление армейского строительства, подписание и реализация Контракта Века, выявление иностранных государств - партнеров, подписание и реализация нефтегазовых контрактов, являющихся основой будущего стратегического развития Азербайджана, установление отношений Азербайджана на международной арене, повышение числа стран-партнеров, расселение граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, решение иных важных проблем. С 2003-го года Азербайджаном руководит Президент Ильхам Алиев. Заявленный и осуществляемый Президентом Ильхамом Алиевым курс – модернизация независимого Азербайджана и продолжение его развития, обогащение на основе новых трендов, согласно вызовам глобального мира. Было время, когда увидев в конференц-залах электронные услуги такого типа, мы чуть ли не задыхались от восторга. Сегодня азербайджанское государство достигло такого уровня, что может говорить не только об электронном правительстве, электронных услугах, но даже и о цифровом правительстве и цифровых услугах. Период трех президентских сроков Президента Ильхама Алиева охватил модернизацию Азербайджана, новое строительство в сфере общественной, политической, социальной, экономической жизни и обеспечение в стране удовлетворенности граждан. Удовлетворенность граждан – это упрощение и приведение оказываемых услуг в приемлемую для всех, удобную форму", - сказал Али Гасанов.

Он отметил, что в основе удовлетворенности граждан стоит решение их социально-экономических и других проблем, обеспечение их благополучия, безопасности, поддержка проявляемых ими инициатив.

“В основе созданных на этом этапе услуг, в том числе «SƏLİS», на презентации которой сегодня мы участвуем, стоит строительство современного гражданского общества. В 2007-2008 годах по инициативе Президента Ильхама Алиева были приняты две важные концепции. Одной из таких концепций была поддержка НПО, то есть инициатив граждан. Для реализации этой концепции был создан Совет государственной поддержки НПО. Совет был транспарентно сформирован, его члены были избраны на основе представлений различных НПО. Совет действует свыше 10 лет и с каждым днем его деятельность совершенствуется, услуги, оказываемые им гражданам, приближаются к мировому уровню, они электронизируются, что и обеспечивает их прозрачность. Другая концепция – это концепция государственной поддержки развитию СМИ и создание в связи с этим Фонда (ФПСМИ). Наблюдательный совет фонда формируется на основе представленных со стороны СМИ списков, в прозрачной форме, а Президент Ильхам Алиев утверждает их. Сегодня я не хочу сравнивать деятельность Совета и Фонда. Однако заметно, что Совет опередил Фонд в области электронных услуг. Это хороший пример. Думаю, что и Фонд сможет осуществлять поддержку СМИ без прямого контакта, посредством электронного правительства. Самое главное то, что поддержка, оказываемая СМИ также прозрачна, там нет темных моментов. Основным вопросом является проведение конкурсов журналистов. Фонд проводит конкурс два раза в год, по результатам каждого конкурса награждается большое количество журналистов, пришло время сделать этот процесс электронным», - отметил Али Гасанов.

Помощник Президента подчеркнул, что в течение последних 15 лет обновлены все сферы экономической, политической и социальной жизни.

«Обновлено все, начиная с транспортной инфраструктуры до очагов культуры, институтов, больниц, школ, дорог. Сегодня Азербайджан находится на третьем месте среди развивающихся стран мира. Азербайджан занимает передовые места во всех рейтингах. Это результаты мероприятий, осуществленных Президентом Ильхамом Алиевым за последние 15 лет в направлении гражданской удовлетворенности, и сегодня мы наглядно наблюдаем это. После президентских выборов в 2018 году Президент Ильхам Алиев объявил новый курс. Сегодня мы с вами видим результаты этого курса. В первую очередь этот курс был направлен на транспарентность во всех сферах общественной, политической, социальной и экономической жизни. Как и во всех постсоветских странах, в том числе и мировых державах, в Азербайджане есть теневая экономика. Все еще есть отдельные бизнесмены, которые не хотят выплачивать государству налог в полном размере, не делают этого. В отдельных сферах есть монополия и некоторые ее нити тянутся к государственным служащим. В прошлый раз на экономическом совещании Президент Ильхам Алиев затронул эти вопросы. Курс реформ, направленный на транспарентность, выведение из тени общества, экономики, политики, социальной жизни Азербайджана во всех сферам - воля государства и все, кто выступает против этой воли, будут наказаны. Транспарентность составляет основу курса, осуществляемого сегодня Президентом Ильхамом Алиевым. Этот курс реформ начался со структурных реформ системы государственного управления, ее усовершенствования. Сегодня осуществляется упразднение, слияние, присоединение структур, необходимость в существовании которых вызывает сомнение, распределение работающих там людей в другие необходимые сферы. После этого были обозначены контуры экономических реформ. Осуществляется совершенствование деятельности системы государственного, структурного управления, начиная с государственного бюджета и заканчивая сферой услуг, начиная со сбора налогов и заканчивая совершенствованием предпринимательской деятельности. Сегодня курс на транспарентность вступил в такую стадию, когда каждый гражданин может участвовать в этом процессе посредством НПО, СМИ, через избранных представителей - депутатов», - сказал Али Гасанов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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