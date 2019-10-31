ЕС продолжает поддерживать программу реформ Азербайджана — представительство

31 октября 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Представительство Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, категорически, опровергает утверждения, сделанные недавно в некоторых СМИ, в которых говорится о том, что «посол ЕС готовит сценарий уличных беспорядков в Баку», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Представительство ЕС.

«Азербайджан является важным партнером ЕС, участником программы «Восточного партнерства», а также нашим стратегическим партнером в области энергетики. ЕС также поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Мы работаем вместе, чтобы продвигать наше партнерство и расширять сотрудничество, посредством заключенного в настоящее время нового всеобъемлющего и амбициозного соглашения, охватывающего большое количество сфер, включая права человека», - говорится в заявлении.

Как отмечается, ЕС продолжает поддерживать программу реформ Азербайджана.

«ЕС является первым торговым партнером и инвестором Азербайджана как в нефтяном, так и в ненефтяном секторе. Мы поддерживаем программу диверсификации экономики Азербайджана, в частности, посредством поддержки образования и регионального развития. Делегация Европейского Союза, в соответствии с международным правом и практикой, имеет контакты со всеми слоями азербайджанского общества. Это означает, что мы слушаем, но не принимаем чью-либо сторону. Поскольку это практикуется дипломатическими службами по всему миру, мы встречаемся с представителями правительства, а также с оппозицией, гражданским обществом и другими группами», - говорится в заявлении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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