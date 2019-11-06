Депутат: Freedom House всегда занимал предвзятую позицию по отношению к Азербайджану (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Правозащитная организация Freedom House обнародовала очередной ежегодный рейтинг по свободе интернета и присвоила Азербайджану 48-е место среди 65 стран. Всем хорошо известна предвзятость этой организации по отношению к Азербайджану. Также известен факт, что в целом отчеты организации носят политический характер.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов.

Он сообщил, страной, в которой отсутствует свобода Интернета, Freedom House назвал Китай, население которого превышает 1,2 миллиарда человек.

«Первое место заняла Исландия, население которой чуть больше 300 тысяч человек. Я не сравниваю площадь территории. Если подойти к вопросу, исходя из элементарной логики, то ясно, что во всяком случае в Китае должно быть больше проблем, связанных с Интернетом. Но это не имеет значения для этой организации, потому что их цель направлена на позиционировании Китая в качестве страны, так сказать, не любящей свободы», - сказал Амашов.

По его словам, при подготовке отчета Freedom House проанализировал 65 стран, в которых проживает 87 процентов пользователей всемирной сети.

"Этот подход вызывает удивление. Интересно, какую долю имеет количество населения Исландии, которая занимает первое место? Или же позволяет ли эта доля занять первую строчку рейтинга?

Значит, если 87 процентов пользователей интернета сконцентрированы в 65 из около 200 стран мира, то логично было бы искать ограничение свободы именно в остальных странах. Естественно, если помыслы чисты...

До того как перейти к Азербайджану сообщу, что Freedom House поместил Грузию и Армению на 10 и 13 места соответственно. Вот уже действительно организация долгие годы демонстрирует верность своим «традициям». Оказывается, Армения является среди мировых лидеров по свободе Интернета и занимает 13-е место. Допустим, в Грузии ситуация лучше чем в Азербайджане. Но если сравнить, разница не может быть настолько большой, как отображено в отчете.

Да, в Азербайджане есть проблемы в сфере интернета. Этого никто не исключает. Но ситуация не совсем такая, как изображает Freedom House. Интернет занимает достаточно весомое место в правовых отношениях. В целом, интернет вошел в жизнь Азербайджана. Число пользователей только Facebook насчитывает около двух миллионов человек.

Интернет считается в Азербайджане важной движущей силой информационного сегмента. Если речь идет о проблеме, то да, нужно сказать, что сегодня в стране наблюдаются факты злоупотребления возможностями Интернета. Изо дня в день мы сталкиваемся с новым новостными сайтами. Эта и есть опасность угрожающая свободе.

В заключение хочу еще раз повторить, что Freedom House всегда занимал предвзятую позицию в отношении Азербайджана. Организация использовала старые шаблоны и в этом отчете. Такой подход категорически недопустим», - сказал Афлатун Амашов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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