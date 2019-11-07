Число обратившихся для участия в муниципальных выборах в Азербайджане превысило 28 тыс. - ЦИК

7 ноября 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, в центральные избирательные комиссии обратились 28 410 человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

По его словам, 14 846 кандидатов обратились в индивидуальном порядке,13 524 человек выдвинуты со стороны политических партий и 40 кандидатов обратились от инициативных групп.

Панахов добавил, что 17 509 человек взяли подписные листы, из них 2 419 затем вернули их.

Председатель ЦИК добавил, регистрацию в качестве кандидатов прошли 60 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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