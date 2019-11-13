Захид Орудж: Устранение несправедливой конкуренции — один из основных вопросов, поднятых главой государства

13 ноября 2019 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Впервые в парламенте обсуждается государственный бюджет с участием двух разных премьер-министров второй год подряд.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Захид Орудж в ходе обсуждений государственного бюджета на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он сообщил, что в первую очередь правительство должно выйти из тени бывших членов Кабинета министров.

"Недопустимо повторение дел и недостатков, а в ряде случаев и преступлений лиц, освобожденных от должности Президентом. Это главная задача правительства. Президент уже формирует новую элиту. Это включает все правительственные и государственные структуры», - сказал Орудж.

Он подчеркнул, что с углублением реформ этот процесс поддерживают все большее количество граждан.

«Все должны содействовать формированию новой элиты. Одним из основных вопросов, поднятых главой государства, является устранение несправедливой конкуренции. Доля малого и среднего предпринимательства в мире выше 50-60 процентов. Но в Азербайджане эти цифры пока скромнее. Хотя для углубления этого процесса в стране есть большие возможности. Чиновничий бизнес уже остался в прошлом, потому что не оправдал себя. Люди, занимающиеся подобной деятельностью, не участвуют в экономике страны. Сегодня 60 процентов людей, выходящих на рынок труда, не имею среднеспециального и высшего образования. Мы должны стараться увеличить количество людей со среднеспециальным и высшим образованием. Тем самым станет возможно изменить ситуацию на рынке труда. Министр экономики Микаил Джаббаров рассказал о культуре акционерного общества и нового корпоративного управления. Это очень важный вопрос. Потому что в Азербайджане еще не сформировался рынок акций. В настоящее время никто не получает дивиденды и доходы на рынке ценных бумаг. Пока этот актив не заработает, бремя придется нести государству и правительству», - сказал Захид Орудж.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Говхар Бахшалиева: Расходы на науку в 2020 году составят 193,7 млн манатов
Политика 19:56
В Азербайджане определены доходы и расходы бюджета на 2020 год Фонда страхования от безработицы
Общество 19:25
В Азербайджане определен предел критерия нуждаемости
Общество 19:05
В Азербайджане определен прожиточный минимум
Политика 19:01
Депутат: Необходим контроль оборота и рекламы лекарств неизвестного происхождения
Общество 15:47
Пярвин Керимзаде: Увеличение бюджетных расходов является реальным проявлением развития
Политика 14:46
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева принимает участие в международном гала-представлении «Непобедимые» по случаю 30-летия Международного Паралимпийского комитета (ФОТО)
Политика 20:15
Говхар Бахшалиева: Расходы на науку в 2020 году составят 193,7 млн манатов
Политика 19:56
В Азербайджане определены доходы и расходы бюджета на 2020 год Фонда страхования от безработицы
Общество 19:25
В портах Поти и Батуми выросло количество рейсов
Бизнес 19:15
В Азербайджане определен предел критерия нуждаемости
Общество 19:05
Изысканный венгерский вечер в Баку (ФОТО)
Культура 19:02
В Азербайджане определен прожиточный минимум
Политика 19:01
Какие результаты принесет сотрудничество железных дорог Казахстана с российскими компаниями?
Бизнес 18:55
Бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана прогнозируется в размере более 128 млн манатов — министр
Экономика 18:55