Али Ахмедов: Президент и правительство продолжат предпринимать шаги по улучшению благосостояния граждан (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В рамках возможностей азербайджанской экономики Президент и правительство продолжат предпринимать шаги по улучшению благосостояния граждан.

Об этом, выступая на форуме "Новые возможности на горизонте: "Зеленый свет" женщинам-предпринимателям", сказал вице-премьер Али Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

Ахмедов отметил, что одним из главных направлений улучшения благосостояния людей является развитие занятости: «Основной вопрос связан с ростом женского предпринимательства. В Азербайджане развитию предпринимательства оказывается особая поддержка. Это результат политики Президента Ильхама Алиева, и работы Госкомитета по проблемам семьи и женщин и детей по развитию женского предпринимательства».

Вице-премьер добавил, что не впервые принимает участие в мероприятиях, связанных с женским предпринимательством, и становится свидетелем развития этого процесса и роста участия женщин в экономической сфере: «Как отмечает Президент Ильхам Алиев, в центре реформ, проводимых в стране, стоит человеческий фактор. В 2019 году в Азербайджане в два этапа были проведены серьезные реформы. Существенно были повышены минимальные зарплаты и пенсии. Одна только заработная плата повысилось от 20 до 50 %. Азербайджанские женщины готовы проявлять высокую активность во всех сферах. Уровень участия женщин во многих сферах экономики, в здравоохранении выше, чем у мужчин. Повышение общественной активности женщин является одной из важных частей укрепления демократического потенциала азербайджанского общества. С другой стороны, роль развития женского предпринимательства высока и в улучшении материального обеспечения семей. Вместе с тем, женщины вносят вклад в развитие экономики Азербайджана и в целом всей страны».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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