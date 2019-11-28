Замминистра: Азербайджан придает большое значение развитию всесторонних отношений со Словакией

28 ноября 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан придает большое значение развитию отношений со Словакией во всех сферах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов на открытии посольства Словакии в Баку.

«Азербайджан придает большое значение развитию отношений со Словакией во всех сферах. Отношения развиваются по нарастающей и взаимные визиты также содействуют этому. Между парламентами двух стран также развиваются отношения. Между странами подписаны множество документов. Для дальнейшего развития отношений в разных сферах экономики есть хороший потенциал. Посольства вносят вклад в развитие двусторонних отношений. Азербайджан высоко ценит открытие посольства Словакии в Баку. Я уверен, что дипломатическая миссия послужит еще большему укреплению дружественных отношений», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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