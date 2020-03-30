Зияфет Аскеров: Прошу граждан соблюдать требования правительства

БАКУ /Trend/ - Прошу граждан соблюдать требования, поставленные правительством.

Об этом председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает в понедельник Trend.

Аскеров отметил, что многие страны вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией: «Если не будет железной дисциплины - ситуация ухудшится. Сегодня все человечество борется с пандемией коронавируса. В результате превентивных мер в Азербайджане болезнь не привела к серьезным последствиям, в отличие от других стран».

Затем Зияфет Аскеров коснулся вопроса о призыве на воинскую службу: «Призыв осуществляется 4 раза в год. Нынешняя ситуация такова, что призыв, который должен был состояться в апреле, продлевается до 30 мая. Потому что мы не можем допустить проникновения вируса в воинские части».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)