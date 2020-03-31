Ильхам Мамедов: поймите серьезность коронавируса, оставайтесь дома ради здоровья своей семьи

БАКУ/Trend/ - Сегодня все человечество осознает, что мы столкнулись с очень страшным и непреодолимым вирусом. Поймите серьезность коронавируса, оставайтесь дома ради здоровья своей семьи сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов.

Он отметил, что, исходя из статистика смертности от этого вируса можно сказать:

"Даже самые развитые страны мира остались беспомощными перед этим вирусом. Даже президент США Дональд Трамп, страны, являющейся мировым гегемоном, заявил: "Если мы сможем завершить этот процесс со смертностью в пределах 200 тысяч человек, можно считать, что мы выиграли эту борьбу.

В развитых странах мира проводится отбор инфицированных коронавирусом людей. То есть люди преклонного возраста и пациенты в тяжелом состоянии не принимаются в больницу, их оставляют наедине со смертью. Люди даже не могут попрощаться со своими близкими. Возможности стран во многих социальных вопросах исчерпываются.

Медицина, даже в самых развитых странах не в силах побороть этот вирус. Тяжелая ситуация сложилась в результате халатности, люди не воспринимают коронавирус всерьез и не соблюдают запреты установленные государством, что и привело к возникновению сложной ситуации".

Депутат отметил, что единственный способ борьбы с коронавирусом это оставаться дома, изолироваться:

«Руководители всех стран мира обращаются к своим гражданам с этими призывами. В Италии врачами были выяснены причины активного роста заболеваний - это халатное отношение граждан. Поэтому я обращаюсь к нашим гражданам с просьбой учесть серьезность этого вопроса. Эта инфекция начала серьезно распространяться. Некоторые люди не хотят понимать серьезность этого заболевания. Государство мобилизовало все ресурсы в эту отрасль, чтобы предотвратить распространение инфекции. Президент неоднократно обращался в связи с этим к народу. Давайте подойдем к вопросу серьезно. Государство принимает необходимые меры, вы поддерживайте эти условия, сидите дома, предотвратите заражение вирусом. Мы не можем знать, сколько это еще может продлиться, сколько жизней вирус еще унесет».

Поймите серьезность этого вируса следуйте правилам, оставайтесь дома. Другого выхода у нас нет. Самый эффективный способ борьбы с этим заболеванием - это оставаться дома, это единственное средство защиты себя и своих близких.

Следует отметить, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы необходимых для жизни и деятельности людей, приостанавливается с 00.00 31 марта по 20 апреля 2020 года.