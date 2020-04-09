Сегодня Милли Меджлис заслушает видеоотчет премьер-министра Али Асадова

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. На повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) представлены шесть вопросов, передает Trend.

Первым будет обсуждаться вопрос о назначении Эльмана Рустамова членом правления Центрального банка Азербайджана. Далее будет заслушан отчет Кабмина о деятельности за 2019 год. Согласно Конституции Азербайджана, на пятом заседании Милли Меджлиса заслушивается отчет Кабинета министров. В связи с карантинным режимом на пленарном заседании будет заслушан видеоотчет премьер-министра Али Асадова, после которого мнения и предложения депутатов, озвученные в ходе его обсуждения, будут отправлены в Кабмин.

Остальные четыре вопроса повестки заседания связаны с обсуждением законопроектов о поправках в Закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана» во втором чтении, во «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана», утвержденного законом № 74-IQ от 17 мая 1996 года (во втором чтении), в Закон «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана» (во втором чтении), а также в Закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана «В связи с учреждением юбилейной медали 75-летия победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)" (во втором чтении).

Депутатов, возраст которых 65 лет и старше, попросили соблюдать правила карантинного режима.

(Автор: Эльчин Мехтиев)