Президент Ильхам Алиев: Теперь мы видим перед собой Физули

БАКУ/Trend/ - Абсолютное большинство сел вокруг Физули находится у нас. Теперь мы видим перед собой Физули.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«Посчитать площадь освобожденных земель не так уж и сложно, несмотря на то, что цифра меняется каждый день. Вчера я сообщил азербайджанскому народу новость об освобождении шести новых сел. Днем ранее было освобождено еще больше сел. Этот процесс продолжается. Можно сказать, что ежедневно мы освобождаем от оккупации новые территории, новые стратегические высоты. Поэтому эти цифры меняются. Но информация, которая сегодня официально предоставляется, дает основание говорить, какие регионы были освобождены.

Сейчас на этой карте, к примеру, нет Гадрута. Гадрут уже у нас. Абсолютное большинство сел вокруг Физули находится у нас. Теперь мы видим перед собой Физули. Кроме того, мы продвинулись вперед и на южном направлении. На севере позиции на Муровдаге тоже у нас, Суговушан у нас. То есть, мы добились больших успехов на всех направлениях, и этот процесс продолжается. Считаю и уверен, что азербайджанский народ внимательно следит за этим. Особенно жители тех сел, которые освобождаются от оккупации. Для них это, конечно же, исторические дни»,- сказал Президент Ильхам Алиев.