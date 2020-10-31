Помощник Президента Азербайджана назвал фактом наличие в рядах ВС Армении террористов РПК (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ряд армянских информационных ресурсов со ссылкой на официальные структуры Армении 30 октября распространил видеокадры дачи показаний "сирийским боевиком", который якобы участвовал в боевых действиях в рядах армии Азербайджана, но впоследствии был задержан армянскими военнослужащими.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в течение месяца армянская сторона такими дешевыми и непрофессионально инсценированными фейковыми видео и информацией пытается доказать, что на стороне Азербайджана якобы воюют наемники.

"Как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев в различных интервью зарубежным СМИ, цель этих утверждений Армении, которая на протяжении многих лет пытается сохранить под оккупацией территории нашей страны, - бросить тень на успешные военные операции Вооруженных сил Азербайджана по освобождению оккупированных территорий страны, нанести удар по престижу нашей страны, которая находится на передовой борьбы с международным терроризмом. В представленном армянами ролике продолжительностью в одну минуту многие кадры пересняты многократно и потом смонтированы. В ходе лингвистической экспертизы голоса человека, дающего показания, было установлено, что это один из проживающих в Сирии курдов. На 47-й секунде видео он тихо говорит по-курдски, а потом опять переходит на арабский язык. Этот факт дает основание полагать, что данное лицо может быть членом РПК. Наличие в рядах ВС Армении привезенных из Сирии и Ирака террористов РПК является фактом. Этому человеку трудно читать текст, который был заранее заучен наизусть или представлен через суфлера. Предполагается, что второй человек, который принимает участие в опросе и говорит по-арабски, не араб, а сирийский армянин", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что этот человек был в форме Государственной пограничной службы Азербайджана.

"Не ускользнул от внимания тот факт, что на фото, сделанном недавно министром обороны Армении Давидом Тонояном в окружении участвующих в боевых действиях армянских военнослужащих, были два человека в одежде, похожей на форму Государственной пограничной службы Азербайджана. Затем минобороны Армении удалило это фото. У государственных органов Азербайджана имеются неопровержимые доказательства и оперативные данные об иностранцах и наемниках, в том числе доставленных из Сирии членах террористических организаций, принимающих участие в боевых действия в составе подразделений вооруженных сил Армении. Было бы лучше, если министерство обороны Армении и другие официальные органы этой страны вместо того, чтобы заниматься постановкой таких сцен, предоставляли бы армянской общественности достоверную информацию", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев)