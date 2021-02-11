Пять из 62 политпартий Азербайджана представили в ЦИК финотчеты за 2020 г
БАКУ /Trend/ - Политические партии Азербайджана приступили к представлению в Центральную избирательную комиссию финансовых отчетов за 2020 год, сообщает в четверг Trend.
Уже представили отчет пять из 62 партий, прошедших государственную регистрацию - это правящая партия "Ени Азербайджан", партия "Борцы за Азербайджан", Азербайджанская народно-демократическая партия, партия "Альянс во имя Азербайджана" и Азербайджанская либеральная партия.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Фонд “YAŞAT” отправил на лечение в Турцию тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной победе, которой добился Азербайджан - Игорь Коротченко
В ходе мониторингов в центрах Службы “ASAN” и “ASAN Kommunal” в 2020 г. было выявлено свыше 7 тыс. случаев недочетов
Румыния надеется стать одним из приоритетных направлений для SOCAR в поставках азербайджанского газа в Европу
Министр энергетики Румынии: Планы по расширению «Южного газового коридора» имеют особое значение (ИНТЕРВЬЮ)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения в связи с ветераном Отечественной войны (ВИДЕО/ФОТО)