Пять из 62 политпартий Азербайджана представили в ЦИК финотчеты за 2020 г

БАКУ /Trend/ - Политические партии Азербайджана приступили к представлению в Центральную избирательную комиссию финансовых отчетов за 2020 год, сообщает в четверг Trend.

Уже представили отчет пять из 62 партий, прошедших государственную регистрацию - это правящая партия "Ени Азербайджан", партия "Борцы за Азербайджан", Азербайджанская народно-демократическая партия, партия "Альянс во имя Азербайджана" и Азербайджанская либеральная партия.

(Текст: Кямаля Сеидова)