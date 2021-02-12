В отношении должностных лиц ряда муниципалитетов Азербайджана возбуждены уголовные дела

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в отношении должностных лиц нескольких муниципалитетов возбуждены уголовные дела, а документы в отношении их отправлены в следственные органы для дачи правовой оценки.

Об этом говорится в документе "О ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль над работой муниципалитетов",- сообщает в пятницу Trend.

В документе говорится, что в отношении должностных лиц муниципалитетов: Рамана Сабунчинского района Баку, Алиабад Билясуварского, Колатан Масаллинского, Гараджаллы Уджарского, Гарачайджек Хачмазского, Аран Агджабединского районов возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Также документы, собранные в отношении должностных лиц муниципалитетов: Бюльбюля Сураханского района Баку, Самур Гусарского, Гаджирустамли Имишлинского, Даг Кесемен Агстафинского, Топчу Исмаиллинского, Габагтепе Дашкесанского, Гурузма Сабирабадского, Муган Джалилабадского, Шафаг Бейлаганского районов и других муниципалитетов отправлены в следственные органы для дачи им правовой оценки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)