Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Бинагади" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Бинагадинском районе Баку реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции «Бинагади» Открытого акционерного общества (ОАО) «Азерэнержи».

Как сообщает Trend, президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на подстанции.

Отмечалось, что срок эксплуатации подстанции «Бинагади», построенной в 1952 году, истек дважды. Это привело к увеличению технологических потерь, различным аварийным ситуациям, коротким замыканиям, перебоям в электроснабжении потребителей. Сейчас эта подстанция полностью реконструирована, оснащена современными системами автоматизации. В рамках выполненных здесь работ был построен новый Центр управления, укомплектованный новым оборудованием, оснащенный современными системами цифрового управления микропроцессорного типа, безопасности и автоматизации, установлена местная система микро-SCADA и полностью оцифровано управление подстанцией.

Отметим, что реконструкция подстанции «Бинагади» важна еще и потому, что она играет важную роль в устойчивом обеспечении электроснабжения Бинагадинского, Наримановского и Насиминского районов столицы.

Было доведено до внимания, что реконструировано размещенное на этой территории административное здание Абшеронской региональной электрической сети. Расширено и капитально отремонтировано старое административное здание сети, созданы необходимые условия для работы персонала в непрерывном режиме. Кроме того, для машин и механизмов спецтехники ОАО «Азерэнержи» созданы транспортная площадка и участки для оказания им ремонтных услуг. Приобретены автомобили специального назначения, способные работать на различных рельефах, в сложных условиях. На территории построена площадка для ремонта трансформаторов, проделаны работы по благоустройству в рамках специального проекта, заложены обширные озеленительные зоны.

Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию «Бинагади» в действие.

Глава государства также был проинформирован о проведенной работе на реконструированных малых гидроэлектростанциях «Суговушан-1» и «Суговушан-2» общей мощностью 7,8 мегаватт в освобожденном от оккупации поселке Суговушан.