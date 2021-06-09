Бывший азербайджанский пленный рассказал о зверствах армян в Шушинской тюрьме (ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 13:59)

БАКУ /Trend/ - Нас заставили очищать от льда территорию перед Шушинской тюрьмой, а затем избили железным прутом и закопали в снег.

Об этом на судебном процессе по уголовному делу в отношении армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича в Ясамальском районном суде сказал потерпевший Джавид Гусейн, сообщает в среду Trend.

По его словам, сейчас Мкртычян и Хосровян не признают себя виновными, но в Шушинской тюрьме они были настоящими палачами.

"Они знают азербайджанский язык. В 1994 году я попал в плен во время боев за село Гюлльлюдже Агдамского района. Тогда армяне оставили нас в Агдаме и хотели убить. Потом они получили информацию о том, что нас могут обменять. Сначала нас доставили в Ханкенди, где избили, а потом отвезли в Шушинскую тюрьму. Там нас избивали отрезком железной трубы, били по головам", - сказал Гусейн,

Потерпевший также рассказал, что после избиения его закопали в снег перед Шушинской тюрьмой.

"Тогда шел сильный снег. Территория перед Шушинской тюрьмой была покрыта льдом, нас заставили ее расчистить, а после этого избили железным прутом и закопали в снег. Нас навещали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Я находился в карцере, и сотрудники МККК не увидели меня. Людвик Мкртычян и Алеша Хосровян связали мне руки, а замначальника тюрьмы начал меня избивать. Меня спрашивали: "Чей Карабах - наш или ваш?". Я отвечал, что Карабах наш. Меня так избили дубинками, что я лишился глаза. Потом нас снова навестили сотрудники МККК. И снова меня бросили в карцер, чтобы они меня не увидели", - сказал Гусейн.

По его словам, армяне подвергали пленных и моральным истязаниям.

"Когда мы находились в Шушинской тюрьме, нас показывали детям, которых привозили туда из детских садов, говоря им, что это - тюрки, враги. Они говорили детям, чтобы те не приближались к нам, а то мы можем их убить. Они растят детей будущими нацистами. Нас всячески избивали. В тюрьме нас избивали на глазах у девушек, которых они приводили туда. Они хвастались этим. На руке у Мкртычана была наколка из букв LMN. Это подтвердилось и во время осмотра", - сказал он.

Отметим, что в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева прошел судебный процесс по уголовному делу в отношении армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые во время первой Карабахской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие тяжкие преступления.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)