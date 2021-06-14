Президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на участке автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем через территорию села Дашалты.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о технических показателях тоннеля.

Было отмечено, что в целом здесь будут построены два тоннеля, и каждый из них будет двухполосным. Длина каждого из тоннелей составит 530 метров, ширина - 12 метров.