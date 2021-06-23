Делегация командования Сухопутных войск НАТО побывала в Военной академии ВС Азербайджана (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - Находящаяся в Азербайджане делегация во главе с начальником штаба Командования сухопутных войск НАТО в Измире генерал-майором Метином Токелем посетила Военную академию Вооруженных сил, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны.
На встрече гостям была представлена информация о деятельности Военной академии, были обсуждены вопросы сотрудничества с НАТО в области военного образования.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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